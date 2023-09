Zien we Mathieu van der Poel dit jaar nog op de weg? "Dit heeft ook niet veel nut"

Mathieu van der Poel twijfelt over de rest van zijn wegprogramma. Zijn prestatie in de GP de Wallonie is de reden daarvoor.

In de GP de Wallonie werd Mathieu van der Poel 4e. Enkele seconden eerder had hij Gonzalo Serrano op de Citadel van Namen zien winnen. "Meer zat er niet in", gaf hij bij Het Nieuwsblad eerlijk toe.

Zo won van der Poel opnieuw niet in zijn regenboogtrui en mogelijk zal hij dat dit jaar niet meer doen. "Ik merk dat ik fysiek en mentaal niet meer mijn topvorm ga pakken", klonk het. Hij voelt namelijk "een beetje decompressie" en ook op training voelt hij dat hij niet zo gemakkelijk meer rondrijdt.

In principe zal van der Poel nog de Super 8 Classic in Haacht rijden. Vervolgens volgen nog het Olympische testevent voor de mountainbike, de Franco Belge en Parijs-Tours. Die laatste koers is op 8 oktober. Het is maar de vraag of hij alles nog zal doen.

"Het testevent zal ik sowieso nog rijden", aldus van der Poel. "Ik wil nog eens het gevoel op de mountainbike hebben en wil ook absoluut het parcours kennen."

"Maar over al die andere wedstrijden weet ik niet of ik die nog ga halen. Gewoon rondfietsen om rond te fietsen, heeft ook niet veel nut. Misschien is het dan beter om te rusten en me op het veldritseizoen voor te bereiden", besloot van der Poel.