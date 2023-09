Caleb Ewan 'wint' nog eens, maar krijgt duidelijk signaal van Lotto Dstny over zijn toekomst

Caleb Ewan kwam vrijdag opnieuw niet in het stuk voor in het Kampioenschap van Vlaanderen. Hij is ook duidelijk over zijn toekomst bij Lotto Dstny.

Na zijn opgave in de GP de Fourmies van vorige zondag, reed Caleb Ewan met het Kampioenschap van Vlaanderen nog eens koers. Aan sprinten kwam hij echter niet toe, de Australiër werd 32ste. Maar hij mocht wel het podium op voor zijn eindzege in de Lotto Cycling Cup. Maar over zijn toekomst bij de ploeg is nog altijd veel onduidelijk. De Australiër gaat ervan uit dat hij ook volgend jaar nog voor de ploeg rijdt. "Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. De ploeg heeft duidelijk gemaakt dat ze mij het liefst weg willen, maar ik heb nog een contract", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Praten met CEO Stéphane Heulot doet Ewan niet veel, al deden ze dat al niet. Maar de relatie met het management van Ewan is, na de wederzijdse uithalen na de opgave in de Tour, wel hersteld. "Het is niet de bedoeling om Caleb zijn carrière verder te schaden. We willen allebei dat Caleb straks in de best mogelijke situatie terecht komt", zegt CEO Stéphane Heulot nog.