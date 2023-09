Koers, koers, overal koers: Vollering en Lutsenko aan het feest, Belg pakt weergaloos uit

Heel veel koersen op zaterdag in zowat de hele wereld. En dat leverde dan ook het nodige spektakel op. We zetten alles behalve de Vuelta en de Super 8 Classic even op een rijtje.

Belgisch succes in de Ronde van Slowakije. De vierde rit naar Nitra leverde een massasprint op en daarin hield Tim Merlier onder meer Cees Bol en Luca Colnaghi af. De Memorial Marco Pantani werd dan weer een prooi voor Alexey Lutsenko. Een sterkrijdende Hirschi werd tweede, Sivakov vervolledigde het podium in Cesenatico. De derde rit in Taihu Lake werd gewonnen door George Jackson. Die pakt ook meteen de leiderstrui. Jarne Van De Paar werd deze keer derde. Vrouwen In de Tour de Romandie was het in etappe 2 een geaccidenteerde rit. En dat werd een prooi voor Demi Vollering, die ook meteen de leiding pakt in het klassement. Een zoveelste succesje voor SD Worx - wie houdt de tel nog bij? De Tour de la Semois werd dan weer een prooi voor Karlijn Swinkels. Ze won de tweede etappe en ook meteen het eindklassement.