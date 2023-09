Ploegmaat Van Hooydonck spreekt over Lambrecht en Broeckx: "Begint op te stapelen"

Tosh Van Der Sande heeft al zijn dosis pech gehad in zijn carrière. Maar hij heeft ook vooral al heel wat andere dingen zien gebeuren in zijn omgeving. En dat hakt er toch wel wat op in.

Tosh Van Der Sande neemt zaterdag deel aan de Super 8 Classic. Normaliter zou ook Nathan Van Hooydonck daar aan de start staan, maar die is er niet bij na een hartstilstand en kunstmatige coma eerder deze week.

"Je moet toch even bekomen als je zo’n nieuws krijgt. Ik was op de terugweg van Canada naar huis toen ik het nieuws vernam. Dat is wel even schrikken en proberen daar mee om te gaan", is Van Der Sande duidelijk tegen Het Nieuwsblad.

Lambrecht, Broeckx, ... Het begint op te stapelen

“Het begint wel op te stapelen als ik eerlijk ben. Ik heb het overlijden van Bjorg Lambrecht en de zware valpartij van Stig Broeckx ook meegemaakt. Dat zijn dingen die je wel meeneemt en hoe ouder je wordt, hoe meer je daarover nadenkt."

Van Der Sande laat nog weten dat het lastig is om daar mee om te gaan, maar dat het voorlopig nog lukt om het in de koers van zich af te zetten. Maar het is dus zeker geen evidentie om met al dat soort zaken om te gaan.