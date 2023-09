Sep Vanmarcke beseft dat hij geluk heeft gehad: "Dat peper ik mezelf in op de moeilijke momenten"

Het wielrennen werd de voorbije week opgeschrikt door twee renners wellicht iets aan hun hart gekregen hebben. Het doet Sep Vanmarcke beseffen dat hij geluk heeft gehad dat het bij hem ontdekt is voor hij iets aan zijn hart kreeg.

Nathan Van Hooydonck werd onwel in zijn auto en veroorzaakte zo een auto-ongeval. De Nederlander Wesley Kremer kreeg in zijn slaap een hartaanval. En vorig jaar was er Sonny Colbrelli die een hartstilstand kreeg in de Ronde van Catalonië.

Bij Sep Vanmarcke werd er twee maanden geleden littekenweefsel gevonden op zijn hart en moest hij zijn fiets onmiddellijk aan de haak hangen. Omdat hij anders ook een vergroot risico heeft op een hartstilstand. De gevallen van de voorbije week hebben hem geraakt.

"Dan besef ik hoeveel geluk ik heb gehad", zegt Vanmarcke bij Het Nieuwsblad. "Bij mij is het wél ontdekt, gelukkig voor het tot een hartstilstand is gekomen. Dat peper ik mij voortdurend in, zeker op de moeilijke momenten."

Corona als oorzaak?

Naar de reden voor de vele gevallen, is het gissen. Maar Vanmarcke vindt wel dat dit een wake-upcall moet zijn. "Er is íets aan de hand. Wat? Ik ben geen dokter. Maar als je mijn mening vraagt: is het toeval dat dit allemaal na corona gebeurt?"