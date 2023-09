De witte broek is helemaal terug (als geluksbrenger): Mathieu van der Poel vertelt of hij er voor begon te vrezen

De witte broek in het wielerpeloton, het blijft iets speciaals. Mathieu van der Poel draagt die nu ook tijdens de koers om het plaatje helemaal compleet te maken met ook zijn regenboogtrui aan, in navolging van Remco Evenepoel.

Mathieu van der Poel had al een paar koersen gereden als wereldkampioen, maar in geen van die wedstrijden speelde hij een hoofdrol. Een criterium winnen in een witte broek had hij wel al gedaan. Zaterdag deed de Nederlander het dan in een volwaardige wielerwedstrijd, in de Super 8 Classic.

De witte broek is dus weer helemaal terug, als geluksbrenger misschien zelfs. Bij WielerFlits wilden ze weten of Van der Poel bij regenval schrik had voor gladde bochten of toch vooral voor zijn witte broek. "We hebben nooit echt regen gehad, enkel wat natte wegen op het einde", was de glimlachende VDP toch vooral met de koers bezig.

The white shorts are back 👀



Mathieu van der Poel is showing off his rainbow bands at the SUPER 8 classic in Belgium 🔥



📸 Cor Vos pic.twitter.com/y1bltW99jO — Road Code (@RoadCode) September 16, 2023

"Dan was ik wel iets voorzichtiger, maar het deed eigenlijk wel deugd", zei de winnaar van de Belgische eendagskoers over de weersomstandigheden. En zo bleef die witte broek ook mooi wit. Enkel voor de podiumceremonie trok Van der Poel dan toch maar zijn zwarte short aan.