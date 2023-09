Koers hier, koers overal: het festival Soudal Quick-Step compleet na absoluut droomscenario, elders verrassingen

Koers, koers en nog eens koers op deze zondag. Soudal Quick-Step is alvast aan het feest, het heeft daar zelfs een dubbele reden voor. Een overzicht van meerdere wielerwedstrijden die al gereden zijn.

Ronde van Slovakije

De Wolfpack had al verschillende keren geoogst in de Ronde van Slovakije en dat deed het nogmaals in de slotetappe. Een late uitval van Asgreen was succesvol. Van Lerberghe en Merlier zorgde enkele tellen na diens aankomst zelfs voor een één-twee-drietje. Alsof dat nog niet genoeg was stak Cavagna ook nog de eindwinst op zak.

Trofeo Matteotti

Voor het eendagswerk moesten we onder meer in Italië zijn, waar met Sjoerd Bax een Nederlander van UAE kon juichen. Er kwam nog druk van de achtervolgende groep, maar de sprint van Bax volstond voor de zege. De Italiaan Velasco werd tweede en zijn landgenoot Lorenzo Rota - een renner van Intermarché - derde.

GP d'Isbergues

Best een verrassende uitkomst toch en dat was zeker het geval in de GP d'Isbergues. Daar draaide het uit op een groepssprint en waren Mads Pedersen en Arnaud Démare de grootste kandidaat-winnaars. Zij werden respectievelijk tweede en derde, want de Italiaan Moschetti was nog voorop. De jump van Pedersen kwam te laat.

Ronde van Romandië voor vrouwen

Ook de vrouwen kwamen aan de bak en dat in de Ronde van Romandië. Bij de dames is dat een driedaagse rittenkoers. Veldrijdster Fem van Empel deed op de weg eens een gooi naar winst, maar werd in de massasprint nog geremonteerd door de Duitse Lippert. De eindzege ging wel naar een Nederlandse, naar Demi Vollering.