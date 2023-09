Zien we Mathieu van der Poel na zijn 1e zege in de regenboogtrui nog terug? "Hiervoor moeten we opletten"

Mathieu van der Poel won voor het eerst als wereldkampioen op de weg, maar mogelijk zien we hem dit seizoen niet meer terug. Hij wil zich richting het crossseizoen niet verder opblazen.

In de Super 8 Classic stond er geen maat op Mathieu van der Poel. Hij maakte de koers en won uiteindelijk in de sprint. Zo was het zijn 1e zege in de regenboogtrui.

Mogelijk wordt het op de weg ook meteen zijn laatste koers van het seizoen. Normaal zou hij ook nog het Circuit Franco Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober) rijden. "Sowieso is het al een mooi seizoen geweest", vertelde van der Poel aan Het Nieuwsblad. "Maar we moeten opletten dat we niet gaan uitmelken. De cross komt er snel aan."

Binnenkort zal van der Poel wel weer op de mountainbike te zien zijn. Hij zal sowieso het Olympisch testevent mountainbike in Parijs (23-24 september) rijden. Hij wil absoluut het parcours al een keer gezien hebben.