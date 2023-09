🎥 Remco Evenepoel zet inzamelactie op met vrouw Oumi en geeft zelf het goede voorbeeld met fors bedrag

Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi willen de slachtoffers van de aardbeving in Marokko een hart onder de riem steken. Ze doneren zelf al 10.000 euro.

Tijdens de Vuelta stak Remco Evenepoel de slachtoffers van de Vuelta al een hart onder de riem door met een vlag van het land op het startpodium te verschijnen. Nu willen ze de slachtoffers ook financieel steunen met een donatiecampagne.

"Zoals jullie weten ligt het land Marokko ons heel nauw aan het hart en daarom organiseren wij een donatiecampagne", zeggen Remco en Oumi in een video op hun sociale media. Het echtpaar doneerde zelf al 10.000 euro.

"Het bedrag dat jullie doneren is niet belangrijk, alle beetjes helpen en hopelijk kunnen we zo samen een verschil maken voor deze mensen en hen helpen in deze moeilijke tijden."

Wedstrijd

Om mensen te overtuigen om te doneren, hangt Evenepoel er ook een wedstrijd aan vast. "Mensen die gedoneerd hebben, zullen kunnen deelnemen aan een wedstrijd om zo een uniek gesigneerd persoonlijk koersitem van mij te winnen."

"Via deze wedstrijd zullen jullie een gesigneerde koershelm, koersschoenen én een gesigneerd koerspak kunnen winnen. Alvast heel erg bedankt voor jullie steun en we hopen dat we samen met jullie op deze manier iets kunnen betekenen voor de lokale bevolking en de slachtoffers van de aardbeving."