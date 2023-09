Van der Poel probeert het nog een keer op de mountainbike, bondscoach duidelijk over de ambities

Mathieu van der Poel haalt een maand na het mislukte WK zijn mountainbike nog eens van stal. Hij neemt namelijk deel aan het Olympische testevent.

Mathieu van der Poel wilde het een week na zijn wereldtitel op de weg nog eens proberen op de mountainbike. Die had hij sinds zijn mislukte Olympische avontuur in Tokio wat links laten liggen. Maar ook het WK werd een fiasco.

Van der Poel moest al na drie minuten opgeven na een val. Maar Van der Poel haalt nog altijd plezier uit het mountainbiken en dus trekt hij deze week naar Parijs voor het Olympische testevent op het parcours van de Spelen volgend jaar.

Parcours Olympische Spelen testen

"Zo kun je een indruk krijgen in hoeverre het parcours bij je vaardigheden aansluit en of je in de aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs 2024 nog bepaalde skills wilt bijschaven", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt.

"We zijn blij dat we, relatief dicht bij huis, een weekend kunnen bekijken hoe het traject erbij ligt. En voor de begeleiding om ook het logistieke verhaal in te schatten. Want alles is opgezet zoals men dit momenteel voorzien heeft voor de Spelen. De uitslag is van ondergeschikt belang."