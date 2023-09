Zelfs na winst nog twijfel bij Van der Poel: één wedstrijd blijft zeker, de rest nog een vraagteken

Mathieu van der Poel won afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen. Maar toch blijft hij met twijfels zitten.

De wegrit van het WK zou normaal gezien de laatste wedstrijd worden van Mathieu van der Poel. Maar de Nederlander werd in Glasgow wereldkampioen en voegde dan toch nog een paar wedstrijden toe aan zijn programma.

Maar de wereldkampioen liet al enkele keren uitschijnen dat hij het bijzonder moeilijk heeft op zich nog op te laden. "Ook als ik na het WK niet meer in actie was gekomen, kon ik terugkijken op een mooi seizoen. We moeten uitkijken dat we niet gaan uitmelken", zei Van der Poel bij HLN.

Olympisch testevent

Komend weekend staat het Olympische testevent in het mountainbiken op het programma en dat laat Van der Poel zeker niet schieten. "Sinds de laatste keer (zijn opgave op het WK na een val, nvdr.) heb ik niet meer op een mountainbike gezeten. Ik probeer deze week opnieuw het gevoel te krijgen. We zien hoe het testevent verloopt."

Daarna staan ook nog de Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober) op het programma van Van der Poel, maar de vraag is maar of hij daar met het oog op het veldritseizoen nog aan de start zal staan.