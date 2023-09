🎥 Lotto Dstny zet ploegleider op non-actief na aanrijding in wedstrijd: "Onaanvaardbaar"

Lotto Dstny heeft ploegleider Carl Roes van het Devo-team op non-actief gezet na een incident in de GP Rik Van Looy afgelopen zondag. Hij reed een seingever aan en reed daarna door.

In de GP Rik Van Looy, een wedstrijd voor beloften, werd Gianluca Pollefliet van Lotto Dstny tweede. Maar tijdens de koers deed zich ook een incident voor met ploegleider Carl Roes. Hij probeerde het parcours op te rijden en reed daarbij een seingever aan.

"Dit is een zeer spijtig en onaanvaardbaar incident", zegt CEO Stéphane Heulot in een reactie bij HLN. “Zodra wij dit nieuws vernamen hebben we de ploegleider op non-actief gezet."

"Voor zo’n gedrag bestaat geen enkel excuus, dit mag gewoon niet gebeuren in een wedstrijd. Wij willen verder ook uitdrukkelijk onze excuses aan de seingever en de organisatie overbrengen."

Roes besefte zijn fout na de wedstrijd en nam onmiddellijk contact op met de seingever. "Carl beseft dat hij een fout heeft gemaakt", zegt Heulot nog. "Hij sprak al met de seingever en bood zijn excuses aan."