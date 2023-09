Alpecin-Deceuninck troeft topteams Jumbo-Visma en UAE Team Emirates af, Evenepoel doet beter dan topsprinters

Alpecin-Deceuninck heeft dit jaar bewezen dat het zijn plekje in de WorldTour verdiend heeft. Remco Evenepoel was dan weer de zegekoning.

Jumbo-Visma domineerde dit jaar de grote rondes, door in alle drie de eindzege te pakken. Maar qua ritzeges deed het dit jaar wel minder dan vorig jaar. Toen won de Nederlandse formatie tien ritten, dit jaar 'maar' zeven.

Dat aantal werd door vijf ritzeges in de Vuelta nog flink opgekrikt, want zowel in de Giro als in de Tour won Jumbo-Visma slechts één rit. Ook dat andere topteam, UAE Team Emirates, pakte dit jaar zeven ritzeges in grote rondes.

Maar het Belgische Alpecin-Deceuninck deed met acht ritzeges nóg iets beter. Jasper Philipsen zorgde voor vier ritzeges in de Tour, Kaden Groves won in de Giro één rit en in de Vuelta drie. De derde ritzege van Groves in de laatste rit van de Vuelta zorgt ervoor dat de Belgische ploeg dus alleen op één staat.

Zegekoning Evenepoel

Remco Evenepoel was met vijf ritzeges (twee in de Giro, drie in de Vuelta) de beste individuele renner in de grote rondes dit jaar. Hij houdt dus Jasper Philipsen (4) en Kaden Groves (4) af.