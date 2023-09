Lotto Dstny verlengt het contract klimgeit die geschiedenis schreef, Belg zoekt ploeg via sociale media

Afgelopen winter vervoegde Eduardo Sepulveda Lotto Dstny. Hij won onder meer de Ronde van Castilië en droeg in de voorbije Vuelta ook enkele dagen de bergtrui. Zo werd hij de 1e Argentijn ooit die de bergtrui in een grote ronde droeg.

Lotto Dstny beloonde Sepulveda met zijn goede prestaties. Hij tekende een nieuwe verbintenis en zal tot eind 2025 bij het Belgische team blijven. In het verleden reed hij nog voor Movistar.

"Ik houd ervan om mijn ervaring te delen en mijn ploegmaats zo aan goede resultaten te helpen", liet Sepulveda via de teamkanalen weten. "Die dynamiek tussen de jonge en meer ervaren renners binnen de ploeg is iets waar ik me heel comfortabel bij voel."

Bij Flanders Baloise kreeg Ruben Apers slecht nieuws. HIj mag er niet langer blijven en zo komt er een einde aan zijn periode bij het Belgische team. Hij reed er sinds 2021. Apers is nog op zoek naar een team en deed daarom een oproep op X (voorheen Twitter).

Hey you all,

I'm looking for a team in 2024.

My Dm is open!



RT = ❤️