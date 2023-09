Lucinda Brand gaat opnieuw door moeilijke periode: "Ik keek er echt naar uit"

Lucinda Brand zal de start van haar veldritseizoen moeten uitstellen. De Nederlandse moet nog herstellen van een operatie.

Brand viel op 9 september in de laatste rit van de Simac Ladies Tour en moest een operatie ondergaan aan haar AC-gewricht (verbinding van het schouderdak met het sleutelbeen, nvdr). Daarvan moet ze nog even herstellen.

"Het gaat goed ondanks de slechte slaap, maar het is een blessure die tijd kost", schrijft Brand op haar Instagram. "Ik keek er echt naar uit om aan het crossseizoen te beginnen en mijn vorm van twee jaar geleden terug te vinden."



"Ik kan nog niet zeggen in welke wedstrijd ik mijn rentree maak. Het belangrijkste is nu alles te laten herstellen en in vorm terug te komen." Vorig seizoen kon Brand slechts één keer winnen, in haar tweede cross in Meulebeke.