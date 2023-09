'Soudal Quick-Step ziet nu ook twee Belgen vertrekken, met daarbij een grote naam'

Soudal Quick-Step ziet alweer twee Belgen vertrekken aan het einde van het seizoen. En daar zit een grote naam bij.

Volgens HLN zouden Tim Declercq (34) en Stan Van Tricht (23) de ploeg aan het einde van het seizoen verlaten. Declercq zou naar het kapitaalkrachtige Lidl-Trek gaan, Van Tricht vindt dan weer onderdak bij Alpecin-Deceuninck.

Vooral het vertrek van Tim Declercq is opvallend. Hij kwam in 2017 over van Topsport Vlaanderen-Baloise en ontpopte zich tot een van de meubelstukken bij de ploeg. Declercq sleurde altijd kilometers op kop van het peloton en kreeg er ook de bijnaam 'El Tractor'.

Voor Stan Van Tricht, die donderdag 24 wordt, komt er na twee jaar een einde aan de samenwerking. Hij werd dit jaar tweede in Dwars door het Hageland en de Tour of Leuven, maar winnen lukte nog niet voor Van Tricht.

Het vertrek van Declercq en Van Tricht zou van hen de achtste en negende vertrekkers maken. Onder meer Fabio Jakobsen (dsm-firmenich), Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Andrea Bagioli (Lidl-Trek) en Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) maakten al hun vertrek bekend.