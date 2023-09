Van Aert of De Lie kopman op EK? Bondscoach Vanthourenhout onthult Belgische plan

Het EK gaat woensdag van start met de tijdrit. Zondag staat de wegrit op het programma, Wout van Aert en Arnaud De Lie zijn de speerpunten bij België.

België stuurt met Arnaud De Lie, Wout van Aert, Jasper De Buyst, Tim Declercq, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Florian Vermeersch een sterk achttal naar Nederland. Met Van Aert en De Lie mag er dan ook gedroomd worden van een medaille.

"We gaan een nerveuze, chaotische koers krijgen, waar twee kopmannen alleen maar een meerwaarde zijn", voorspelt bondscoach Sven Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Hij verwacht een erg selectief groepje aan de streep.

Van Aert of De Lie

Met Van Aert en De Lie heeft België twee kanshebbers met een goede sprint die in zo'n groepje kunnen zitten. Maar Vanthourenhout is ook duidelijk als zowel Van Aert als De Lie in het elitegroepje zitten dat naar de streep gaat. "Er zal altijd een keuze gemaakt worden."

Wie uiteindelijk de kopman moet worden, zal in de koers duidelijk moeten worden. "We gaan goede afspraken maken, met twee eerlijke kerels die weten dat ze in de toekomst nog vaak kampioenschappen samen zullen rijden."