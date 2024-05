Lefevere slaat mea culpa over Alaphilipppe, maar deelt meteen weer een prikje uit

Julian Alaphilippe snoerde in de Giro de criticasters de mond met een eerste zege in bijna een jaar. Ook Patrick Lefevere, maar hij nuanceert wel nog altijd.

Het laatste grote nummer Julian Alaphilippe was alweer geleden van het WK 2021 in Leuven. Nadien kende de Fransman wel veel pech met een zware val in Luik-Bastenaken-Luik in 2022, met daarna nog heel wat blessures.

Hoewel Alaphilippe vaak niet fit was, kreeg hij vaak kritiek van Patrick Lefevere. Dit voorjaar was er nog de uithaal richting zijn vrouw Marion Rousse. Al nuanceert Lefevere dat. "Mijn relatie met Julian is niet wat velen ervan willen maken", zegt hij bij HLN.

Lefevere blijft achter kritiek op Alaphilippe staan

Alaphilippe rijdt al sinds zijn zeventiende voor Lefevere, en hij stelt dat hij de afgelopen jaren is blijven geloven in de Fransman. Maar daar kwam dus wel de nodige kritiek bij kijken. Dat ontkent Lefevere ook niet.

"Ik heb genoeg herhaald dat ik niet content was. Dat was niet persoonlijk. Het was niet genoeg voor wat hij kan en waarvoor hij betaald wordt." Lefevere beseft wel dat het hem niet in dank werd afgenomen, vooral niet de manier waarop. "Ik heb nu eenmaal geen andere stijl."

"Maar kijk, Julian bewijst nu mijn ongelijk. Ik heb dat graag. En ik voel me niet te goed om dat toe te geven. Niet dat ik honderd procent ongelijk heb. Want we spreken over geld. En dat moet ook ingevuld worden."