Yves Lampaert wuift zijn kamergenoot uit: "Vooral dit ga ik missen"

Yves Lampaert ziet na 7 seizoenen bij Soudal Quick-Step zijn goede vriend Tim Declercq vertrekken. Declercq gaat immers naar Lidl-Trek.

Officieel is het nog niet, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat Tim Declercq naar Lidl-Trek. Zo verlaat hij na 7 seizoenen Soudal Quick-Step.

Yves Lampaert was de voorbije seizoenen de vaste kamergenoot van Declercq en daarnaast zijn ze ook goede vrienden. Aan Sporza vertelde Lampaert meer over de plannen van Declercq: "Naar mij toe was hij was zeer open over de mogelijkheden die hij voor volgend jaar had. Het was snel duidelijk dat blijven geen optie was."

"Het is niet dat hij een stap achteruit naar het procontinentale niveau zet", ging Lampaert verder. "Hij maakt een mooie stap naar Lidl-Trek. Toch een van de ploegen die aan het komen is."

Voor Lampaert zal het wel wennen worden: "Het zal voor mij veel pijn doen, omdat ik er zal moeten tegen koersen. Maar vooral voor de momenten op de kamer en zo ga ik hem enorm missen."