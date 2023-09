Zal ziekte Wout Van Aert tijdens het EK parten spelen? Hij schept zelf duidelijkheid

Wout Van Aert had de laatste dagen last van buikgriep. Niet ideaal zo net voor het EK in Drenthe, maar volgens hem komt het allemaal goed en zal hij fris aan de start staan.

"Vorige week had ik acute buikgriep. Het was een paar dagen niet zo leuk. Ik heb enkele trainingen moeten schrappen", was Wout Van Aert in de aanloop naar het EK tijdrijden eerlijk.

"Maar ondertussen voel ik me weer gezond", stelde Van Aert alweer gerust. Ook besefte hij dat die buikgriep niet ideaal was. Al zal hij met vertrouwen aan het EK beginnen.

WOUT VAN AERT HEEFT VRAAGTEKENS

"Met de Tour of Britain in mijn benen en met wat extra rust zal ik fris aan de start staan. De laatste 2 dagen had ik weer een normaal gevoel en ik hoop dat ik niets van mijn vorm verloren ben", verduidelijkte Van Aert.

Van Aert heeft wel vertrouwen, maar heeft ook vraagtekens. "Ik was nooit helemaal hersteld na mijn terugkeer uit de Tour of Britain en woensdag werd ik ziek. Het valt af te wachten of deze tijdrit net te vroeg of net niet te vroeg komt. Maar als ik op niveau kan presteren, moet het podium in deze tijdrit het doel zijn", besloot hij.