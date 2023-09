Een verrassende naam als eindwinnaar of toch juist niet? "Na Remco Evenepoel was er helemaal niemand"

Nu en dan een verrassende eindwinnaar, dat houdt het boeiend. Wellicht was enkel Remco Evenepoel in staat geweest om er een écht spannende Vuelta van te maken. Of misschien is het helemaal niet zo verrassend dat Kuss won?

Voormalig wielrenner Cyrille Guimard analyseert het uitblijven van een strijd onder de klassementsmannen bij Cyclism'Actu. "Na Remco Evenepoel was er helemaal niemand. Je moet logisch nadenken. Ayuso is nog wat jong, Landa kan geen grote ronde winnen, Mas komt ook wat tekort, Vlasov moet je al ver gaan zoeken in het klassement." De volgende plek werd al ingenomen door Uijtdebroeks, met zijn 20 lentes wel een interessante kerel om te volgen voor Guimard. Maar uiteraard niets voor de geel-zwarte armada om wakker van te liggen. "Vanaf ze van Evenepoel af waren en de eerste drie plaatsen innamen, moesten ze het bij Jumbo-Visma onder mekaar regelen." © photonews "Ondanks één delicaat moment hebben ze die situatie goed beheerd", looft Guimard de Nederlandse formatie. "Het is normaal dat Kuss dan wint, met het aantal kilometers dat hij al op kop gereden heeft voor Vingegaard en Roglic in het achterhoofd. Zijn overwinning is geen verrassing, het is verdiend."