Gloednieuwe stelling rond beschuldigen van Jumbo-Visma: "Je moet niet zoals Pineau motortjes in alle fietsen zien"

Jumbo-Visma is heer en meester in de koers. Niet bepaald tot vreugde van Jérôme Pineau, die de Nederlandse wielerploeg beschuldigde van mechanisch dopinggebruik.

In een gesprek met Cyclism'Actu probeert voormalig wielrenner Cyrille Guimard de huidige situatie in het wielrennen nuchter te bekijken. "In alle generaties is er wel een grote dominantie. Er is altijd een moment waarop een ploeg heerst en leidt. Vandaag is dat Jumbo-Visma."

Hoe kijken ze in andere ploegen en andere wielerlanden nu aan tegen die suprematie? "Je moet je de vraag stellen: waarom hebben zij de bovenhand en wij niet? Je moet niet zoals Jérôme Pineau plots motortjes zien in alle fietsen. Je moet de voeten op de grond houden."

Succes van Jumbo-Visma is geen toeval

Voorlopig is Guimard dus wel een believer in de manier van werken van Jumbo-Visma. "Hun succes is geen toeval. Het begint bij de kwaliteit van het management, het gaat om intelligent zijn en het maken van de juiste analyses. Of dat nog lang gaat duren? Ook de Romeinen, Grieken en Napoleon zijn ooit ten val gebracht."