Klare taal bij Jumbo-Visma over het feit dat Wout van Aert voor de kers op de taart had kunnen zorgen

Wat een wielerjaar waar Jumbo-Visma aan bezig is! Enkel het feit dat Wout van Aert nog de kers op de taart had kunnen zetten, is ergens een hele kleine domper op de feestvreugde.

Op de Service Cours van Jumbo-Visma werd Vueltawinnaar Sepp Kuss in de bloemetjes gezet. In De Leiderstrui legde ook het oor te luister bij Merijn Zeeman. "Als het seizoen straks helemaal afgelopen is, besef ik waarschijnlijk pas écht goed dat het eigenlijk niet normaal is wat we gepresteerd hebben", aldus de sportief directeur.

GEEN ZEGE VAN AERT IN RONDE OF ROUBAIX

Met een zege van Van Aert in de Ronde of in Roubaix was het helemaal 'af' geweest. Die is er niet gekomen. "Dit jaar hebben we alles op de drie grote rondes gezet, al waren de voorjaarsklassiekers ook belangrijke doelen. We hadden natuurlijk ook graag de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix gewonnen", is Zeeman eerlijk.

In elk geval speelt Jumbo-Visma het wel klaar om in het rondewerk te domineren en daarnaast in de klassiekers ook mee te doen voor de prijzen. Haast ongezien en ze willen die combinatie blijven maken. "De ambities blijven natuurlijk onverminderd hoog", klinkt het."