Nathan Van Hooydonck geeft ruim een week na zijn ongeval uitleg over drastische beslissing over toekomst

Nathan Van Hooydonck heeft een drastische beslissing genomen over zijn toekomst. Een andere keuze was niet meer aan de orde toen bij hem een afwijking aan de hartspier geconstateerd werd.

Dat is voortgekomen uit het uitgebreide onderzoek, nadat een hartstilstand leidde tot een zwaar auto-ongeval in Kalmthout. Bij de 27-jarige Vlaming werd een inwendige defibrillator geplaatst om eventuele nieuwe hartritmestoornissen te corrigeren. Van Hooydonck stelt het al bij al goed, maar moet wel stoppen met koersen.

"Ik realiseer me dat ik ongelooflijk veel geluk heb gehad. Als ik niet zo snel goede hulp had ontvangen, had het anders kunnen aflopen. Het gaat nu wel oké met me, maar dat het einde carrière is zal ik nog goed moeten verwerken", reageert Van Hooydonck op de site van Jumbo-Visma.

© photonews

Aan steun heeft het de man die een punt zet achter zijn wielerloopbaan niet ontbroken. "Ik wil de mensen die mij geholpen hebben, de deskundige staf van het ziekenhuis en alle fans die me berichten hebben gestuurd ontzettend bedanken. Nu ga ik me richten op mijn herstel en op het aanstaande vaderschap."

Zijn echtgenote zat bij hem in de wagen op het moment van de ongeval, maar zowel zij als hun ongeboren kindje stellen het prima. "Met Alicia en de zwangerschap gaat alles goed en we kijken hard uit naar de geboorte. Dat helpt me nu echt."