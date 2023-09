Remco Evenepoel heeft bij expert ter zake uitstekende punten gescoord: "Nu klaar om aan te vallen in Tour de France"

Het was misschien op wat onverwachte wijze, maar Remco Evenepoel heeft uitstekende punten gescoord. Alleszins bij Jens Voigt.

U kent hem nog wel, de aanvaller pur sang die tot 2014 in het profwielrennen te bewonderen was. Over de vechtlust van Evenepoel in de Vuelta, is Voigt op Eurosport Duitsland zéér te spreken. "Hij is altijd al spectaculair geweest om naar te kijken, op welke manier dan ook. Ik was aangenaam verrast door zijn comeback."

STAP VOORUIT IN ONTWIKKELING EVENEPOEL

Er was natuurlijk die ene dag waarop het totaal niet draaide, maar het antwoord was met drie ritzeges en de bergtrui niet mis. "De manier waarop hij zichzelf uit het moeras getrokken heeft... Ik denk dat hij een enorme stap voorwaarts gezet heeft in zijn persoonlijke ontwikkeling."

Het is voor Voigt dan ook nu al uitkijken naar het Tour-debuut van Evenepoel. "Ik denk dat hij nu echt klaar is om aan te vallen in de Tour de France." Als één iemand het kan weten, is het Voigt. De Duitser heeft dat in zijn carrière genoeg gedaan.