🎥 Zwaar verdict voor Stefan Küng die tijdens de EK-tijdrit met kapotte helm en helemaal bebloed finishte

Voor Stefan Küng is het EK tijdrijden in mineur geëindigd. Bij een zware val liep hij onder meer een zware hersenschudding op. Zo moet hij voor de mixed relay en de tijdrit forfait geven.

Op het EK tijdrijden in Emmen was Stefan Küng op weg naar het podium, maar in de slotkilometers knalde hij tegen de dranghekken aan en kwam hij zwaar ten val. Zijn helm was kapot en hij hing vol bloed. Toch zette hij zijn tocht verder en finishte hij alsnog op plaats 11.

Nadien ging Küng naar het ziekenhuis voor enkele onderzoeken en die gaven een zware gevolgen. Zo had hij een zware hersenschudding opgelopen en had hij een serieuze hoofdwonde. Ook liep hij een handbreuk en een breuk in het jukbeen op. Een operatie is niet meteen nodig.

Donderdag zou Küng normaal gezien de mixed relay rijden en zondag ook de wegrit, maar door zijn blessures zal hij niet aan de start staan. Belofte Fabio Christen zal hem tijdens de mixed relay vervangen. Voor de wegrit zal de Zwitserse wielerbond later nog beslissen.