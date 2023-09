"Als ik een verkeerde bloedzak kreeg, was ik dood": ex-renner komt nog eens terug op dopingverleden

In het verleden hield Operacion Puerto de wielerwereld in de ban. Verschillende renners waren bij de dopingzaak rond Eufemiano Fuentes betrokken. Ook ex-renner Thomas Dekker maakte zich schuldig aan doping.

In het Nederlandse programma Casa di Beau, vergelijkbaar met Het Huis van Eric Goens, kwam Thomas Dekker nog eens terug op zijn dopingverleden en sprak er openlijk over. Hij sprak onder meer over hoe hij voor het eerst met Eufemiano Fuentes in contact kwam.

"Het was best bijzonder", aldus Dekker. "Ik sprak geen Spaans en hij geen Engels. We moesten met handen en voeten alles uitleggen. Uiteindelijk kreeg ik een nummer dat ik zelf op een bloedzak moest schrijven. Als je die dan terugkreeg, wist je dat jij het er zelf op had geschreven. Want als je de verkeerde zak met de verkeerde bloedgroep terugkreeg, ben je dood."

Dat gebeurde in 2006 en Dekker was net naar Italië verhuisd, waar hij ook zijn 1e zege pakte. 's Avonds barste hij uit in tranen. "Een hele week lang had ik moeten opletten. Ja, ik had gewonnen en er was die ontlading... maar het idee dat dit mijn leven voor de komende 10 à 15 jaar zou zijn, maakte me kapot", aldus Dekker.

Uiteindelijk werd Dekker in 2009 op doping betrapt. Niet voor bloeddoping, maar voor epo. Het ging over gebruik van 2 jaar eerder. Dekker gaf het toe en werd daarop tot 1 juli 2011 geschorst. Nadien keerde hij terug, maar hij haalde nooit meer zijn oude niveau. Begin 2015 stopte hij met koersen.