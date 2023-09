Bondscoach Sven Vanthourenhout wijst Wout Van Aert en co de weg voor het EK: "Vooral dat zal op het einde de doorslag geven"

Het EK gaat in 2023 in Nederland door en de VAM zal de scherprechter op het parcours zijn. In de aanloop besprak bondscoach Sven Vanthourenhout al het parcours.

Vanaf vrijdag worden de wegritten op het WK in Drenthe gereden. Dan zal op het lokale circuit onder meer de VAM-berg die wat hoger is gelegd, voor het verschil moeten zorgen. Die VAM-berg ligt op een voormalige afvalbelt. Oorspronkelijk was die 48 meter hoog. Voor het EK legden ze de top een stukje hoger: 63 meter. "Dat extra stukje maakt het lastiger, maar het is niet dat wat per se het verschil zal maken. Deze renners zijn veel meer gewoon dan de VAM-berg", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout bij Sporza. SVEN VANTHOURENHOUT WAARSCHUWT VOOR WAAIERS Het wordt volgens Vanthourenhout eerder voor de afwisseling van het circuit opletten: "De afwisseling van smalle en bredere wegen, het gevecht om voorin te zitten, constant dat positioneren. Vooral dat zal op het einde de doorslag geven. Die opeenstapeling van nervositeit zal diep in de finale voor vermoeidheid zorgen." De afgelopen dagen stond er veel wind, maar vanaf vrijdag wordt er al minder wind voorspeld. "Maar toch hou je altijd in het achterhoofd dat je op Nederlandse wegen koerst. Achter elke bocht kan het gevaar op waaiers liggen. Dat zorgt automatisch voor een zekere spanning in het peloton", besloot Vanthourenhout. © photonews