Europees kampioene reageert zelf verbaasd over de sokkenheisa

Na het EK tijdrijden bij de vrouwen was er controverse rond winnares Marlen Reusser. Haar kousen zouden niet reglementair geweest zijn. Zelf wist ze van niets.

Marlen Reusser was op het EK tijdrijden een klasse sterker dan al de rest. Toch was er na haar zege twijfel. Had ze effectief gewonnen of niet? Haar sokken waren te hoog en kwamen tot boven halverwege het scheenbeen.

In het flashinterview kreeg Reusser er nog geen vragen over, maar in de mixed zone wel. "Ik draag die sokken altijd", reageerde ze bij Het Nieuwsblad. "Ik weet er gewoon niets van. Na de koers hoorde ik er ook niets van. Dus ik denk niet dat het een probleeem was."

De UCI zag er geen graten in en Reusser werd uiteindelijk niet gediskwalificeerd. Zo pakte ze voor de 3e keer de Europese titel.