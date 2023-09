Hoe Soudal Quick-Step een toptalent misliep: "Maar als INEOS Grenadiers komt aankloppen"

Woensdag werd Joshua Tarling nog Europees kampioen in het tijdrijden. Hij rijdt voor INEOS Grenadiers, maar dat had evengoed ook Soudal Quick-Step kunnen geweest zijn.

Joshua Tarling is een van de toptalenten in het peloton. Hij werd als neoprof Brits kampioen tijdrijden en pakte brons op het WK tijdrijden. Ook won hij de tijdrit in de Renewi Tour. Woensdag pakte hij dan weer de Europese titel.

Het is duidelijk dat tijdrijden zijn specialiteit is en Tarling genoot onder meer zijn opleiding bij de jongerenploeg van voormalig profrenner Nico Mattan. Hij zag meteen dat hij een groot talent binnen zijn ploeg had. "Ik heb hem niet veel moeten leren", aldus Mattan bij Sporza.

Na de junioren stapte Tarling meteen naar de profs over. Hij rijdt er voor INEOS Grenadiers, maar dat had even goed Soudal Quick-Step kunnen geweest zijn.

JOSHUA TARLING GETIPT BIJ PATRICK LEFEVERE

"Ik heb hem destijds aan Patrick Lefevere getipt", ging Mattan verder. "Ploegleider Klaas Lodewyck heeft hem voor een stage met de ploeg opgepikt, maar als INEOS Grenadiers komt aankloppen. Die ploeg spreekt een Brit sowieso aan."

Mattan denkt ook dat de aanwezigheid van werelduurrecordhouder Filippo Ganna heeft meegespeeld. Ook denkt hij dat alle kleine rittenkoersen met een vlakke tijdrit de komende jaren voor Tarling zullen zijn.