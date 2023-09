Wie wordt de opvolger van Remco Evenepoel? Dit zijn de genomineerden voor de Kristallen Fiets

Het Laatste Nieuws heeft de genomineerden voor de Kristallen Fiets bekendgemaakt. Elk jaar rijkt de Belgische krant de Kristallen Fiets voor de beste Belgische renner van het jaar uit. Remco Evenepoel won in 2022. 10 renners zijn genomineerd.

Remco Evenepoel kan zichzelf opvolgen. Ook in 2023 werd hij genomineerd. Dit jaar won hij de UAE Tour, Luik-Bastenaken-Luik, het BK, de Clasica San Sebastian en 3 ritten en de bergtrui in de Vuelta. Ook was Evenepoel er de meest strijdlustige renner.

Daarnaast werd ook ploegmaat Tim Merlier genomineerd. Hij won 11 koersen, waaronder 2 ritten in de UAE Tour, een rit in Parijs-Nice en 2 ritten in de Ronde van Polen.

Ook Tiesj Benoot kan de Kristallen Fiets winnen. Hij won Kuurne-Brussel-Kuurne, werd 3e in de Strade Bianche, 7e in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en 15e in de Ronde van Vlaanderen. Ook speelde hij een belangrijke rol in de Tour-zege van Jonas Vingegaard.

Wout Van Aert speelde in de Tour-zege ook een belangrijke rol. Daarnaast won hij de E3 Saxo Classic, werd 2e in Gent-Wevelgem, 3e in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix en 4e in de Ronde van Vlaanderen. Op het WK pakte Van Aert recent nog zilver. Ook won hij de Tour of Britain en werd hij Belgisch kampioen tijdrijden.

Ook Lotto Dstny heeft 2 genomineerden. Arnaud De Lie won dit seizoen al 8 koersen, waaronder de GP de Québec. Alec Segaert was op het BK de grote revelatie. Hij pakte als neoprof zilver in het tijdrijden en in de wegrit.

Cian Uijtdebroeks werd recent nog 8e in de Vuelta en ziet dat beloond met een nominatie voor de Kristallen Fiets. Daarnaast werd hij 6e in de Ronde van Romandië, 7e in de Ronde van Zwitserland en 9e in de Ronde van Catalonië. Ook zijn ploegmaat Jordi Meeus is een van de genomineerden. Hij won een Tour-rit op de Champs-Elysées.

Verder is er ook nog Jasper Philipsen. Hij won al 13 koersen, waaronder 4 ritten in de Tour. Zo pakte hij ook de groene trui mee naar huis. Daarnaast won Philipsen ook Brugge-De Panne en werd hij 2e in Parijs-Roubaix.

Ten slotte is er nog Thibau Nys. Hij werd wereldkampioen veldrijden bij de beloften en als neoprof won hij de GP Aargau in Gippingen en een rit in de Ronde van Noorwegen.