Wout van Aert maakt geen vergelijking met Gent-Wevelgem maar schaart zich wel helemaal achter algemene teneur

Wout van Aert heeft er zich inmiddels ook kunnen over uitspreken en schaart zich helemaal achter de algemene teneur: Sepp Kuss verdiende de Vuelta te winnen. Dat de Amerikaan de zege gegund werd, wil Van Aert niet vergelijken met zijn eigen gebaar in Gent-Wevelgem.

Gisteren reed Van Aert zelf nog naar een podiumplaats op het EK tijdrijden, maar vooraf was het één-twee-drietje van Jumbo-Visma al aan bod gekomen in een gesprek met Sporza. "Dat maakt je trots, ook al was ik er zelf niet bij. Het is een unieke prestatie."

VAN AERT HAALT SPREUK JUMBO-VISMA AAN

Van Aert wil niet de parallel trekken met Gent-Wevelgem. Toen gaf hij de zege weg aan Laporte, zoals Vingegaard en Roglic dat enigszins deden aan Kuss in de Vuelta. Van Aert zou het anders verwoorden. "Weggeven heeft een negatieve bijklank. We hebben gewoon laten zien dat samen winnen geen loze spreuk is."

"Het is zoals we willen koersen", benadrukt Van Aert nog eens. "En Sepp heeft die positie zelf afgedwongen. Ik hoopte zelf ook dat hij zou winnen. Hij verdient het na al dat werk." Dat was bij vele analisten ook de teneur. Zowat iedereen gunde het Kuss, lijkt het wel.