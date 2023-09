Cardioloog verwacht nog veel meer problemen bij renners: "Er is iets aan de hand"

Nathan Van Hooydonck is door hartproblemen moeten stoppen als wielrenner. Hij is lang niet de eerste en zal vermoedelijk ook niet de laatste zijn.

Sep Vanmarcke moest eerder dit jaar ook al de fiets aan de haak hangen. En nu is er dus het geval Nathan Van Hooydonck. Toeval of is er meer aan de hand?

Cardioloog Rik Willems is in Terzake alvast weinig positief: "We denken dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. We vermoeden dat echt te lang sporten misschien ook niet meer zo gezond is."

Negatief beeld

Een hart wordt groter en trager bij lange, doorgedreven inspanningen. Daardoor liggen stoornissen sneller in de lijn der verwachtingen.

"Tijdens wedstrijden heb je ook adrenaline en dat is de vonk die stoornissen kan uitlokken. Ik verwacht zeker nog berichten van sporters op hoog niveau die moeten stoppen door stoornissen."