Gezinshereniging: ervaren renner gaat terug samen rijden met zijn broer

Ook in het wielrennen is het tijd voor transfers dezer dagen. En daarbij zijn er ook al eens leuke herenigingen te vinden.

Zo reden de broertjes Ion en Gorka Izagirre in het verleden jarenlang samen bij onder meer Euskaltel. Dit jaar kwamen ze tegen elkaar uit.

Voor 2024 zal dat opnieuw anders zijn, want Gorka Izagirre wordt volgend seizoen weer ploegmaat van zijn broer Ion.

Uitdaging

Gorka trekt van Movistar naar Cofidis en zal als wegkapitein gaan figureren bij de Franse formatie. Zijn grootste succes is een rit in de Giro d'Italia in 2017.

"Ik ben zeer blij met deze uitdaging. Voor mij wordt Cofidis een nieuwe ploeg in een land met een taal die ik niet ken. Het verheugt me om hier deel van uit te maken", citeert Sporza de ervaren Bask.