Lotte Kopecky kijkt ontgoocheld op EK-tijdrit terug en wil zaterdag voor de laatste keer nog eens knallen

Lotte Kopecky is op het EK tijdrijden 5e geëindigd. Dit weekend komt er een herkansing in de wegrit. Nog een laatste keer alles of niets? Dat is alvast het plan.

Op en rond de VAM-berg behoort Kopecky - zoals wel vaker dit seizoen - tot de absolute topfavorieten. En zelf wil ze ook nog een laatste keer knallen na een toch wel bijzondere jaargang. Met het risico dat we de EK-trui nooit te zien krijgen. Het EK is in 2024 voor het WK, dus als Kopecky wint zien we de EK-trui nooit in het peloton. Toch wil Kopecky graag het EK afvinken als een van de vele koersen die ze een keertje wil winnen in haar leven. En kansloos is ze zeker niet. Geen klimkoers "Nog een laatste keer alle kaarten op tafel. Ik had een geweldig seizoen, maar wil ook het EK zeker nog winnen", aldus Kopecky bij Sporza. Toch beseft ze dat het niet zomaar makkelijk wordt om de zege te gaan behalen. "Het mocht lastiger wat mij betreft, al kan het een mooie koers worden. Het is nog steeds geen klimkoers. Ik denk dat er heel snelle dames over de VAM-berg gaan geraken. Iemand als Lorena Wiebes, die verwacht ik zeker."