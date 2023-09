Na de zaak Nathan Van Hooydonck: Sven Vanthourenhout spreekt over Wout van Aert

Luxe genoeg in de selectie van de Belgen op het EK in Nederland. Zowel Wout van Aert als Arnaud De Lie hebben serieuze winstkansen. Wat denkt de bondscoach?

Sven Vanthourenhout vindt het interessant dat de Belgen meerdere kopmannen kunnen uitspelen op het EK in Nederland. Hij ziet bovendien dat Wout van Aert helemaal klaar is voor de wegrit.

De derde plaats in de tijdrit is wat dat betreft ook een extra opsteker geweest. Temeer het toch niet makkelijk geweest is voor WvA de voorbije dagen. Maar ook daar verwacht de bondscoach geen probleem.

Op twee oren slapen

"In de Tour of Britain heeft Wout van Aert getoond dat hij de periode na het WK in Glasgow goed is doorgekomen. Zowel mentaal als fysiek."

© photonews

En dus is het volgens Vanthourenhout in Het Laatste Nieuws duidelijk: "We mogen op onze twee oren slapen wat het EK betreft." Zelfs ondanks de situatie rond Nathan Van Hooydonck.

De onfortuinlijke ploegmaat van Wout van Aert moest zijn profcarrière vaarwel zeggen na een hartstilstand. "Ik ken Wout goed genoeg om te weten dat dat een enorme impact heeft gehad. Hij vindt het erg dat Nathan moet stoppen, maar hij zal heel blij zijn dat Nathan aan de beterhand is", aldus nog Vanthourenhout.