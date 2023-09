Niels Albert stelt zich vragen bij vele renners met hartproblemen: "Elke cardioloog zal dat zeggen"

Het vroegtijdige pensioen door hartproblemen van Nathan Van Hooydonck doet veel vragen rijzen over de gezondheid van profsport. Ook ervaringsdeskundige Niels Albert is ongerust.

In april 2014 stortte de wereld van Niels Albert in. Twee maanden na zijn laatste zege in Oostmalle moest hij plots stoppen met profsport door hartritmestoornissen. "Dat was back to reality", zegt Albert bij Terzake.

Net als Albert moesten ook Nathan Van Hooydonck en recent Sep Vanmarcke een punt zetten achter hun carrière door hartproblemen. Albert stelt zich dan ook vragen over het feit of topsporters niet te ver gaan. "We putten ons lichaam uit. De begeleiding is goed, maar er wordt nog meer gevraagd van je lichaam."

"Renners trainen op hoogtestage dagen en soms zelfs weken aan een stuk bergop. Je kunt je afvragen of topsport gezond is. Elke cardioloog zal antwoorden dat topsport niet echt gezond is. Je drijft je lichaam gewoon tot het uiterste", zegt Albert nog.