Bondscoach Vanthourenhout over Wout van Aert: "Europese titel zal dat gemis niet goedmaken"

Wout van Aert is een van de kopmannen bij België op het EK in Drenthe. Hij heeft er een doel van gemaakt, maar lijkt ook iets goed te moeten maken.

Wout van Aert staat elk seizoen garant voor enkele mooie zeges, maar dit jaar staat zijn teller 'slechts' op vier. Van Aert was de beste in de E3 Saxo Classic, het BK tijdrijden en hij won een rit en het eindklassement van de Ronde van Groot-Brittannië.

Van het EK heeft Van Aert een doel gemaakt om nog eens een trui te pakken. In het tijdrijden pakte hij brons, zondag probeert hij het opnieuw in de wegrit. Moet Van Aert iets goedmaken op het EK en zo zijn seizoen goed afsluiten?

Bondscoach Sven Vanthourenhout is duidelijk bij De Morgen. "Als hij de balans opmaakt, zal het gemis van een monument in het voorjaar, een etappe in de Tour of de wereldtitel in Glasgow, niet door een Europese titel worden goedgemaakt."