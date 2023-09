Arnaud De Lie spreekt duidelijke taal over gedeeld kopmanschap met Wout van Aert op EK

Arnaud De Lie is voor het eerst geselecteerd voor een kampioenschap bij de profs. Hij deelt het kopmanschap met Wout van Aert.

Arnaud De Lie kwam vorig jaar als een raket binnen bij de profs met negen profzeges. Dit jaar bevestigde hij met al acht overwinningen. Met de GP van Quebec won De Lie begin september ook zijn eerste koers in de WorldTour.

Maar nadien kampte De Lie net als Wout van Aert met wat ziekte, waardoor hij forfait moest geven. Maar De Lie lijkt wel op tijd fit te zijn voor het EK in Drenthe, waar hij het kopmanschap deelt met Wout van Aert.

"Dat is speciaal, want Wout is een grote kampioen", zei De Lie bij HLN. Ik ben in een goede conditie en heb veel ambitie. We hebben een sterke ploeg, waarin ik geen 100, maar 200 procent vertrouwen heb."