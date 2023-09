Mauro Schmid geeft nu ook uitleg bij uithaal van Patrick Lefevere: "Daar heeft hij gelijk in"

Mauro Schmid reageerde al met screenschot van zijn Strava-training op de uithaal van Patrick Lefevere op zijn vakantie naar Las Vegas. De Zwitser heeft bij GCN nu ook gereageerd.

"Na het WK in Glasgow is hij van de radar verdwenen", zei Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Volgens Lefevere had Schmid gezegd dat zijn fietscomputer kapot was en hij daarom zijn trainingsgegevens niet had opgeladen.

"Achteraf bleek dat hij zes dagen op trip was geweest naar Las Vegas. Op het einde van het seizoen maak je aan het afscheid dan al wat minder woorden vuil", zei Lefevere nog. Schmid reageerde op X al met een screenshot van zijn trainingen in Las Vegas.

"Het klopt, ik was in Las Vegas", zegt de Zwitser bij GCN. Ik was daar echter geen zes maar drie dagen, het was een korte trip. Het beïnvloedde mijn voorbereiding of training niet. Natuurlijk was het niet mijn beste beslissing, daar heeft hij gelijk in."

Volgens Schmid wilde hij na een lang seizoen gewoon zijn hoofd wat leegmaken voor het slot van het seizoen. De fiets van Schmid zou ook te laat aangekomen zijn, waardoor hij maar één dag kon trainen in plaats van drie.

"Ik weet hoe Patrick is", zegt Schmid nog. Ik heb geen slechte band met Patrick, dus ik ben nog altijd enorm blij om deel uit te maken van het team. Hij houdt er ook wat van om het vuur aan het lontje te steken. Ik heb ook nooit gezegd dat mijn Garmin niet meer werkte. Ik heb gewoon niet gecommuniceerd. Langs mijn kant is alles dus oké met Patrick."