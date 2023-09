Opnieuw flinke toename van aantal dopingzaken: "Geloofwaardigheid staat op het spel"

Het MPCC, het orgaan dat strijdt voor een geloofwaardige wielersport, maakt zich zorgen. Er zijn dit jaar weer meer dopinggevallen.

Het MPCC maakt zich vooral zorgen over het feit dat er sinds april veertien renners betrokken zijn bij dopinggevallen, waarvan vier in de WorldTour. Dan gaat het over Alex Baudin (AG2R Citroën, tramadol), Michel Hessmann (Jumbo-Visma, plaspil), Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck, daterend van 2018/2019) en Miguel Angel Lopez (Astana).

"Dit is de eerste keer in vier jaar dat er in zo'n korte tijd zoveel gevallen, waarbij renners uit de elite van de sport betrokken zijn, aan het licht zijn gekomen. In 2019 waren er vijf zaken op dit niveau", zegt het MPCC in het persbericht.

In 2022 was er slechts één dopingzaak in de wielersport, terwijl er 2021 geen zaken waren. In 2020 waren er twee zaken op het hoogste niveau. Dat er nu dus weer vier dopinggevallen zijn, baart het MPCC dus zorgen.

"De gezondheid van de renners en de geloofwaardigheid van het professionele wielrennen staan ​​op het spel. Deze onthullingen herinneren aan de deugdelijkheid van de aanpak van onze vereniging, die zich voortdurend inzet voor eerlijkheid en ethiek in onze sport."