Patrick Lefevere bevestigt vertrek van gevestigde waarde en uit meteen zijn twijfels: "Ik zie het niet direct"

De ploeg van Patrick Lefevere zal er volgend jaar weer heel wat anders uitzien. Er vertrekken heel wat renners bij de ploeg, Lefevere onthult nu zelf wie de volgende is.

Soudal Quick-Step ziet na dit seizoen al zeker tien renners vertrekken. Fabio Jakobsen is de grootste naam, hij trekt naar Team dsm-firmenich, terwijl Mauro Schmid naar Jayco-AlUla vertrekt en Ethan Vernon vanaf 2024 voor Israel-Premier Tech koerst.

Er zijn ook enkele Belgische vertrekkers. Dries Devenyns (40) zet er na dit seizoen een punt achter, Tim Declercq gaat naar Lidl-Trek en Stan Van Tricht trekt naar Alpecin-Deceuninck. Maar Patrick Lefevere bevestigt nu nog een andere vertrekker.

De Fransman Rémi Cavagna trekt na zeven jaar naar het Spaanse Movistar, waar Cavagna zelf kopman kan zijn in de klassiekers. "Daar stel ik mij dan al wat meer vragen bij. Ik wil niks slecht zeggen over Rémi die een zeer waardevolle kracht is geweest, maar kasseiklassiekers met zijn stuurmanskunsten? Ik zie het niet direct", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.