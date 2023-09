Patrick Lefevere onthult de reden voor het vertrek van Tim Declercq: "Met pijn in het hart"

Patrick Lefevere moet dit jaar opnieuw afscheid nemen van heel wat renners. Maar het afscheid van Tim Declercq doet toch het meeste pijn.

Na elk seizoen vertrekken er zo'n vijftal renners bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar dit jaar zijn dat er negen. Fabio Jakobsen trekt naar dsm-firmenich, Ethan Vernon naar Israel-Premier Tech en Andrea Bagioli naar Lidl-Trek.

Die laatste ploeg wordt ook de nieuwe bestemming van Tim Declercq, die na 7 jaar het team verlaat. "Dat is met pijn in het hart. Ik had hem graag gehouden, hij wilde graag blijven, maar er is een financiële realiteit", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Declercq wou graag inleveren, maar dat is iets wat Lefevere bijna nooit doet. Omdat renners die minder verdienen ook minder hun best gaan doen. Hij laat renners die willen inleveren dan ook liever vertrekken.

"We zijn er niet uitgeraakt en hij kreeg een mooi bod van Lidl-Trek, een ploeg die duidelijk wel geld heeft. Het zij zo, even goeie vrienden", zegt Lefevere.