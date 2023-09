'Superman' Miguel Angel Lopez opnieuw slachtoffer van brutale overval: urenlang gegijzeld en bestolen

De Colombiaan Miguel Angel Lopez is volgens Colombiaanse media urenlang ontvoerd en beroofd door drie gangsters. Lopez en zijn gezin zijn wel ongedeerd.

"Ze hielden hem vast en stalen zijn Ford-truck, een mobiele telefoon en 800.000 peso's (200 euro, nvdr)", vertelde María Margarita Mantilla van de lokale politie aan de Colombiaanse krant El Tiempo. Lopez zelf heeft een klacht ingediend.

De overvallers zijn nog niet geïdentificeerd en er wordt een klopjacht op de drie gehouden. De Colombiaanse politie doet momenteel een oproep aan de bevolking om de daders te helpen vinden, maar nog zonder resultaat.

Het is niet de eerste keer dat Lopez overvallen wordt. In Colombia werd hij bedreigd aan een bankautomaat door twee overvallers met een mes. Lopez kon de twee echter wegjagen, maar kreeg wel een messteek in zijn been. Door het voorval kreeg Lopez de bijnaam 'Superman'.

Lopez is sinds juli geschorst door de UCI in afwachting van een onderzoek naar dopinggebruik. Lopez wordt in verband gebracht met de Spaanse dokter Maynar en zag eind vorig jaar zijn contract bij Astana ontbonden.