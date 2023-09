Tim Declercq nu ook zelf openhartig over zijn vertrek bij Soudal Quick-Step: "Dat geldt voor beide kanten, denk ik"

Tim Declercq vertrekt na dit seizoen bij Soudal Quick-Step. De trouwe helper trekt naar Lidl-Trek, al is het nog niet officieel.

Zowel Yves Lampaert als Patrick Lefevere bevestigden de transfer van Tim Declercq naar Lidl-Trek al, maar de Amerikaanse ploeg zelf maakte nog niets bekend. Ook Tim Declercq zelf kan het niet bevestigen, maar kan wel al zeggen hoe zijn vertrek bij Soudal Quick-Step tot stand kwam.

"Er is eigenlijk nooit met zoveel woorden gezegd dat ik na dit seizoen niet kon blijven. Misschien ging er uiteindelijk nog wel een reddingsboei komen, maar ik snap de positie van Patrick", zegt Declercq bij Het Nieuwsblad.

Vooral het financiële plaatje speelde mee in het vertrek van Declercq. Lefevere kon hem niet aan dezelfde voorwaarden bij de ploeg houden, Declercq wilde nog inleveren, maar daar is Lefevere geen voorstander van. En dus rijdt Declercq volgend seizoen voor Lidl-Trek.

"Ergens is het met pijn in het hart, maar ik heb zeven schitterende jaren beleefd en we gaan uit elkaar zonder rancune. Dat geldt voor beide kanten, denk ik."