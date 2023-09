Wout van Aert is op zijn hoede: "Zo krijg je een speciale finale"

Dit weekend vindt in Nederland het Europees kampioenschap wielrennen plaats. Met de VAM-berg als scherprechter.

De VAM-berg in Drenthe was al meerdere malen de scherprechter voor het Nederlands kampioenschap op de weg, nu is het aan het EK. Wout van Aert verkende vrijdag het parcours en de VAM-berg voor de eerste keer.

"Elke klim op zich stelt voor een profpeloton weinig voor, maar de smalle weg en het draaien en keren op die klim maken het toch zwaar. En daardoor gaat hij toch verschillen kunnen maken", zegt Van Aert bij Sporza.

Positionering belangrijk

De VAM-berg werd recent nog verhoogd van 48 naar 63 meter, de klim is nu zo'n 500 meter lang met een maximum stijgingspercentage van zo'n 16,4 procent. Door die verhoging is de klim er nu een in twee stukken.

"De finish ligt niet op de kasseien (na de eerste helling, nvdr.), maar meteen daarna op de volgende klim. Zo krijg je een speciale finale, waarin je twee sprints op korte tijd moet rijden. Je kan niet wachten tot die laatste klim, want dan zit je veel te ver."