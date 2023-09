Belgen met renner minder tijdens het EK: "We gaan hem zeker missen in de koers"

De Belgen moeten het tijdens het EK met één renner minder doen. Jasper De Buyst heeft net voor de start forfait moeten geven.

De Belgen zijn maar met zeven renners gestart in plaats van met acht op het EK in Drenthe. Jasper De Buyst, die de voorbije week al sukkelde met zijn gezonheid, is niet aan de start gekomen door ziekte.

"Jasper is afgelopen nacht ziek geworden", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het is eerst en vooral spijtig voor Jasper. Hij toonde de laatste maanden vaak zijn vorm. We gaan hem zeker missen in de koers, ook omdat hij een intelligente coureur is."

Kopmannen Wout van Aert en Arnaud De Lie kunnen tijdens het EK in Drenthe verder nog rekenen op Yves Lampaert, Tim Declercq, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Florian Vermeersch.