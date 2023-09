Mathieu van der Poel licht tipje van de sluier op over programma voor 2024 en zit nog met doel op langere termijn

Het kan niet anders of Mathieu van der Poel zal in 2024 weer een druk bezet man zijn. Het programma dat hij gaat afwerken ligt nog niet helemaal vast. Wel is Van der Poel ervan overtuigd dat zijn deelname aan de Olympische Spelen in het mountainbike met het wegseizoen gecombineerd kan worden.

Van der Poel is in Parijs het olympische mountainbikeparcours gaan verkennen. Het is hem bevallen, zo geeft hij aan in het Algemeen Dagblad. "Een medaille zou een mooie afsluiter zijn van het hoofdstuk mountainbiken. Daarna is het voorlopig wel het eindstation. Zo reëel moet ik zijn."

Al betekent dat dan niet dat hij volledig klaar is met die discipline. "Ergens in mijn hoofd zit nog wel het idee om nog een keer vol voor het WK mountainbiken te gaan. Drie wereldtitels (in het veld en op de weg is hij al wereldkampioen, red.) is nog wel een doel. Maar dat zal dan echt iets voor de toekomst zijn."

De Tour uitrijden en de Spelen rijden is zeker een optie

Iets voor na zijn drukste bezigheden op de weg. Hoe ziet Van der Poel het allemaal in 2024? "De Tour uitrijden en op de Spelen de mountainbikerace én de wegrit rijden, is zeker een optie. We hebben gezien dat de Tour afgelopen jaar goed te combineren was met het WK. Al is het mountainbiken wel een andere discipline."

"Het is zeker niet gezegd dat ik concessies moet doen in de Tour door eerder af te stappen", benadrukt VDP, die ook de vergelijking maakt tussen wegwielrennen en mountainbiken. "Op de weg kun je zoveel winnen: WK, ritten in de Tour, klassiekers. De olympische titel is in het mountainbiken het ultieme. Op de weg is dat anders."