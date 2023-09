Vertrouweling van Wout van Aert ook verrast door uitzonderlijke prestatie bij Jumbo-Visma: "Dat had ik niet verwacht"

Wout van Aert is iemand die ze bij Jumbo-Visma koesteren, maar hij is niet de enige. Een vertrouweling van hem is Mathieu Heijboer, de Head of Performance die het beste uit Van Aert moet halen.

Zeker als het gaat over technische begeleiding en dergelijke. Heijboer reisde nog speciaal naar Glasgow af om Van Aert daar op het WK tijdrijden bij te staan. Ook de andere renners staan uiteraard onder de hoede van de Nederlander en de Vueltawinst van Sepp Kuss is voor hem ook een enorm mooi moment geweest.

Bij In de Leiderstrui gaat Heijboer daar op in. "Hij is in een heel bijzondere flow terechtgekomen", zegt de 41-jarige ex-renner over de Amerikaan. "Qua vermogen reed hij ook echt zijn beste tijdrit die ik gezien heb. In het verleden hebben we aan klassementen gewerkt met Sepp, maar nu hebben we dat juist weer losgelaten."

© photonews

Dat werkt blijkbaar beter. "Vanuit die ontspanning presteert hij beter dan wanneer je er echt druk op legt. Dan kan dit gebeuren, maar dat had ik ook niet verwacht." Een eerlijke bekentenis van Heijboer. Niet alles kan je vooraf uittekenen en gelukkig maar.

Hij ziet er meer heil in om de ingeslagen weg verder te zetten in plaats van om van Kuss nu ook één van de absolute kopmannen te maken. "Met hem moeten we doorgaan op de manier waarop het nu goed gaat en dan komen er in de toekomst nog momenten waarop hij vanuit een bepaalde situatie mooie uitslagen kan rijden."