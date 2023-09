Bondscoach Vanthourenhout scherp voor Van Aert en De Lie na ereplaatsen op EK

De Belgen reden een bijzonder sterk EK in het Nederlandse Drenthe, maar moesten tevreden zijn met zilver en een vierde plaats. Bondscoach Sven Vanthourenhout was achteraf niet tevreden.

Wout van Aert moest alweer tevreden zijn met zilver op het EK, al voor de twaalfde keer in zijn carrière op een groot kampioenschap. Arnaud De Lie reed een bijzonder sterke slotkilometer in functie van Van Aert en werd zelf nog vierde.

Bondscoach Sven Vanthourenhout was natuurlijk ontgoocheld met de nieuwe zilveren medaille omdat de Belgen een sterke koers reden. "Er is een kleine ontgoocheling, goud was zeker leuker geweest", zegt hij bij Sporza.

Maar toch zag Vanthourenhout de Belgen ook fouten maken door Laporte nog te laten wegrijden. "Zeker omdat we tijdens de meeting hadden aangegeven dat de tussenstukken heel gevaarlijk waren. Daar moesten we alert zijn en mochten we niet in de verdediging worden gedrukt."